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Кыргызгидромет: май будет теплее обычного

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- Александр Тузов
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Согласно ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета при МЧС КР, май будет немного теплее обычного.

Среднемесячная температура во всех регионах Кыргызстана прогнозируется выше климатической нормы на один градус.

Среднее количество осадков будет около нормы, кроме Иссык-Кульской области, где осадков выпадет немного больше, чем обычно.

Чуйская область. Средняя месячная температура воздуха +16…+18 градусов, в Кеминской долине и предгорных районах +11…+13. В течение месяца колебание температуры воздуха ночью от +2…+7 до +10…+15, днем от +15…+20 до +25…+30. В Кеминской долине и предгорных районах ночью преобладание температуры воздуха +3...+8, днем от +12…+17 до +21…+26.

Иссык-Кульская область. Средняя месячная температура воздуха +11…+13 градусов. Ночью от +1…+6 до +7…+12, днем от +11…+16 до +19…+24. В отдельные майские дни по востоку Иссык-Кульской котловины, в ночные и утренние часы возможны заморозки до -1...-3 (вероятность заморозков: 40-60 процентов).

Таласская область. Средняя месячная температура воздуха +15…+17 градусов. Ночью от +2…+7 до +8…+13, днем от +14…+19 до +24…+29.

Баткенская область. Средняя месячная температура воздуха +18…+20 градусов, в предгорных районах +14…+16. Ночью от +6…+11 до +12…+17, днем от +17…+22 до +27…+32. В предгорьях ночью от +3…+8 до +10…+15, днем от +15…+20 до +25…+30.

Ошская область. Средняя месячная температура воздуха +18…+20, в предгорных районах +14…+16. Ночью от +6…+11 до +12…+17, днем от +17…+22 до +27…+32. В предгорьях ночью от +3…+8 до +10…+15, днем от +15…+20 до +25…+30. В Алайской долине - в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -7°.

Джалал-Абадская область. Средняя месячная температура воздуха +18…+20, в предгорных районах +14…+16. Ночью от +6…+11 до +12…+17, днем от +17…+22 до +27…+32. В предгорных районах ночью от +3…+8 до +10…+15, днем от +15…+20 до +25…+30. В Токтогульском районе ночью от +5…+10 до +11…+16, днем от +17…+22 до +24…+29.

Нарынская область. Средняя месячная температура воздуха +12…+14 градусов. Ночью +3…+8, днем от +12…+17 до +20…+25. В Ат-Башынском районе от +9…+14 до +16…+21. В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки до -1...-3 (вероятность заморозков: 40-60 процентов).

экскурс

Майская средняя продолжительность солнечного сияния в Бишкеке, по данным метеонаблюдений за последние 120 с лишним лет, составляет 265 часов, что на 63 часа больше, чем в апреле. Причем к концу мая день увеличивается на 1 час и составит 15 часов 4 минуты.

За весь период метеонаблюдений в Пишпеке-Фрунзе-Бишкеке самая низкая температура воздуха в мае наблюдалась в 1985 году, столбик термометра 13–го числа опустился до отметки ровно 4 градуса мороза.

День 11 мая 2018 года оказался аномально жарким. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 36,7 градуса.


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URL: https://www.vb.kg/400355
Теги:
Баткенская область, Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, Нарынская область, Ошская область, погода, Таласская область, Чуйская область, Бишкек, прогноз погоды, Кыргызгидромет, МЧС
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