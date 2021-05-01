Освобождены кыргызстанцы, взятые в заложники гражданами РТ

Освобождены кыргызстанцы, взятые ранее в заложники в результате вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По итогам переговоров руководителей МВД Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в Кыргызстан возвращены 10 кыргызстанцев, в том числе и глава села Интернациональный.

"Первому заместителю министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майору милиции Суйуну Омурзакову заместитель министра внутренних дел Таджикистана, генерал-майор внутренней службы Ибрагимзода Нозим передал 9 граждан Кыргызстана, а также главу села Интернационал Лейлекского района, кроме этого передана одна автомашина УАЗ. В настоящее время на приграничной территории принимаются меры по охране общественного порядка, сообщает УВД.

Напомним, 30 апреля 2021 года в ходе вооруженного конфликта в селе Чон-Арык Лейлекского района глава села Интернациональный был взят в заложники гражданами Таджикистана.