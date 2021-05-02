Погибшие в Баткене: Что делать сегодня?

В результате конфликта на границе с кыргызской стороны более 150 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Кыргызстану нанесен многомиллионный ущерб.

На территорию суверенного государства была введена военная техника Таджикистана, имеются факты о мародерстве, уничтожении государственной и частной собственности.

Эксперты видят за этим вторжением спланированную акцию со стороны Таджикистана, которая странным образом совпала с попытками Бишкека окончательно решить все вопросы по спорным участкам кыргызско-таджикской границы.

Для урегулирования ситуации политологи предлагают передать вопрос анализа и стратегического планирования в вопросах границ в введение Совета Безопасности и назначить спецпредставителей по вопросам границ с Республикой Узбекистан с дислокацией в городе Ош и с Республикой Таджикистан с дислокацией в Баткене.

Спецпредставитель по кыргызско-таджикской границе должен провести полный анализ приграничной полосы с оценкой каждого спорного участка и подготовить предложения по линии границы.

Необходимо составить базу данных всех формальных и неформальных лидеров Кыргызстана и Таджикистана, влияющих на ситуацию. Поскольку именно местные лидеры зачастую занимают агрессивную позицию по отношению к друг другу. Точно также в Кыргызстане влияют на общественное мнение элиты, имеющие свои интересы на границе.

Именно поэтому необходимы анализ контрабанды и наркоторговли., анализ связи конфликтов с наркоторговцами и контрабандистами.

Поэтому сегодня Кыргызстан уже во время горячей фазы начал координировать действия властей и силовиков, работать в тесном взаимодействии с командиром Баткенского гарнизона и полномочным представителем правительства в Баткенской области.

Правительство должно разработать реальный план развития приграничных территорий. особенно Аксайского, Ак-Татырского и Самаркандекского. Возможно, освободить их от ряда налогов, при этом тщательно отслеживая, чтобы этим не воспользовался крупный бизнес извне, начнется развития территорий.

Также необходимо организовать координационную работу с донорами, работающими в Баткенской области (ООН, ОБСЕ, ЮСАИД и др.) в целях решения местных проблем.