Требовавшие оружие на площади в Бишкеке сбежали с военкомата (видео)

Вчерашний митинг возле дома правительства в Бишкеке, можно сказать, с треском провалился, лишний раз доказав, что цели у организаторов акции были несколько иные, чем ими же самими озвучивалось. То есть если вначале так называемые митингующие требовали выдать им оружие и отправить в Баткен, то потом, как оказалось, в их планы это точно не входило.

Скандальное видео со Старой площади облетело соцсети, в котором участникам акции предлагали проехать в военкомат, но большинство из них сразу же ретировалось, а один из них, который и стал героем нашумевшего видеоролика, и вовсе вспомнил, что он держит орозо.

В итоге, по данным очевидцев, из нескольких сотен митинговавших вчера на площади с требованием отправки в Баткен, только 70-80 человек сели в автобусы и поехали в военкомат, где из них 20-30 человек сразу по приезду исчезли.