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Правительство КР рассматривает вопрос присвоения Баткену особого статуса

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов навестил раненых и пострадавших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, которые в настоящее время проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр побеседовал с пострадавшими, получившими ранения разной степени тяжести в результате пограничного инцидента в Баткенской области и рассказал о принимаемых Правительством Кыргызской Республики мерах по решению приграничных вопросов и де-эскалации конфликта.

"Руководство страны окажет всю необходимую помощь пострадавшим, восстановит дороги, школы, разрушенные жилые дома граждан. Правительство рассматривает вопрос присвоения Баткену особого статуса. Сейчас главное – это приложить все усилия для сохранения единства и солидарности, не допуская усугубления конфликта. Кыргызский народ всегда был сильный духом, благодаря сплоченности и единству нам удастся сообща пережить эти трудные времена", - сказал Улукбек Марипов.

В ходе беседы Премьер-министр пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а врачей и медицинский персонал попросил быть внимательными к ним.


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URL: https://www.vb.kg/400368
Теги:
Баткенская область, больница, Улукбек Марипов
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