Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов навестил жителей приграничных сел Баткенской области, пострадавших в ходе приграничного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В настоящее время пострадавшие граждане проходят лечение в больнице города Баткен.

Премьер-министра проинформировали о состоянии здоровья граждан и получаемом лечении.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, в областную объединенную больницу города Баткен обратилось 144 человека, среди которых есть как гражданские, и военные лица.

На данный момент 54 человека отправлены для дальнейшего прохождения лечения в город Бишкек, 30 выписаны, 50 обратившихся после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение. 10 пострадавших с различными травмами находятся в стационаре.

"Необходимо обеспечить всех, кто обратился и может еще будет обращаться качественным лечением и необходимыми медикаментами. Каких-либо проблем с получением квалифицированной медицинской помощи быть не должно", - сказал Улукбек Марипов.

Глава Правительства также встретился с жителями сел, временно находящихся в Баткенской областной школе-гимназии.

На сегодня здесь находится 144 жителя Баткенской области, в том числе 96 детей.

"Я, как никто другой понимаю вас, так как сам жил здесь. То, что случилось, не должно было произойти. Погибли десятки наших сограждан. Кто бы что ни говорил, время рассудит и даст оценку случившемуся. Сейчас мы должны думать о будущем. Хочу вас заверить, что все пострадавшие получат компенсации. Соответствующие ведомства уже ведут подсчет причиненного ущерба. Никто не останется без внимания. Главное - терпение, не нужно поддаваться на провокации. Произошедшие события ещё раз доказали необходимость укрепления наших рубежей. Сейчас готовится документ для придания особого статуса Баткенской области. Отдельную благодарность хочу выразить матерям, воспитавшим героев, вставших на защиту родного края. Они показали настоящее бесстрашие и мужество. Сейчас каждый из нас обеспокоен случившимся. Все как один, от мало до велика, помогают по возможности пострадавшим",- сказал Премьер-министр.

Улукбек Марипов отметил, что сразу после подсчета причиненного ущерба, начнется работа по восстановлению разрушенного и сожженного имущества.