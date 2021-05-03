Почему в теплицах Кыргызстана "холодно"

Две трети продававшихся зимой тепличных овощей были импортными. Этот факт признали в Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов. Однако четкой программы поддержки огородов под пленкой у аграрного штаба республики, к сожалению, пока нет.

Проблем в отрасли - хоть отбавляй. Но чиновники не торопятся их решать. Зачем тратить свою энергию и время на решение второстепенных задач, очевидно, считают они, если наши рынки и так завалены витаминной продукцией. Но, может, уже хватит обогащать зарубежного производителя, когда же начнем думать о благосостоянии отечественного фермера?

На сегодняшний день в республике имеется, согласно официальным данным, 2 тысячи 574 теплицы различного типа и масштабов. Они расположились на общей площади в 182 гектара. Невозможно сказать, какой урожай в среднем получают фермеры, занимающиеся этим бизнесом. Некоторые крестьяне снимают по 5–6 тонн витаминной продукции в сезон, но большинство - только 500 - 700 килограммов. Но даже по этим цифрам можно сделать вывод, что отечественные владельцы огородов под пленкой не наполняют наш рынок даже на 40 процентов.

Отчего зависят объемы урожая? В первую очередь, конечно, от масштаба теплицы, но и от просвещенности фермеров. Далеко не все хозяева огородов под пленкой знают технологии возделывания парниковых овощей и ягод.

Правда, Минсельхоз регулярно проводит курсы по обучению крестьян этой науке, только подобными ликбезами все равно охватываются не все. Поэтому возникает идея: может быть, имеет смысл сотрудникам Минсельхоза подумать о создании всеобуча среди крестьян и только после его окончания выдавать им лицензии на развитие тепличных хозяйств.

Первая теплица в республике была возведена в нашей стране 10 лет назад. Ее построили члены Ассоциации корейцев Кыргызстана в Сокулукском районе. Консультировали наших аграриев фермеры из Южной Кореи. Они прихватили с собой даже компьютеры, с помощью которых узнавали о качестве грунта, его влажности, температуре воздуха в теплице. О такой чудо–технике кыргызские земледельцы могут пока лишь только мечтать. Хозяева наших парников пока научились лишь поддерживать в этих сооружениях оптимальную температуру воздуха, вовремя поливать растения, вносить удобрения.

Вот поэтому владельцы наших тепличных хозяйств безнадежно проигрывают на рынках конкурентам из соседних стран главным образом из–за того, что те отапливают теплицы дешевым газом, а не дорогим углем, как наши. Из–за этого себестоимость кыргызстанской продукции в два–три раза выше зарубежной. Поэтому "бодаться" нашим томатам с помидорами из Узбекистана нет смысла.

Какой же может быть здесь выход? Он есть, но только... не совсем обычный. Наверное, Минсельхозу необходимо доказать крестьянам, что огороды под пленкой нужно создавать в более теплых, южных регионах страны. Там уже сейчас местные мичуринцы с успехом выращивают даже лимоны, а собирать обильные урожаи огурцов с помидорами для них проще простого.

Кстати, в последнее время большие чиновники, в том числе и министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков, постоянно говорят о необходимости внедрения системы районирования сельского хозяйства. То есть каждый регион должен выращивать преимущественно те культуры, которые дают в их местности большие урожаи. Так, может, пора переходить от слов к делу?

Нельзя сказать, что государству до лампочки развитие тепличной отрасли. Уже три года владельцам парников выдаются льготные кредиты под 8 процентов годовых сроком на пять лет, да еще и с отсрочкой выплат в один год. Райские условия, одним словом, только есть одна маленькая неувязочка. Кредитов выдается очень мало, их хватает только каждому 30–му земледельцу. А что остальным делать? Между прочим в Узбекистане крестьянам предоставляются не только льготные кредиты, но и субсидии. Вот это действительно реальная помощь сельхозпроизводителям. А нам принять такие меры слабо?

Есть еще один резерв в насыщении нашего рынка парниковой продукцией. Его реализация, правда, потребует больших капиталовложений, но игра в любом случае стоит свеч! Рядом со столичной ТЭЦ в советское время существовало огромное тепличное хозяйство, которое в 90–е годы какими–то варварами было разрушено. Хозяйство это процветало, потому как теплицы отапливались сточными горячими водами из столичной теплоцентрали. Да, это хозяйство не могло в течение всей зимы обеспечивать всех фрунзенцев свежими помидорами и огурцами, но все равно их иногда горожане могли приобрести. А что, если возродить некогда разрушенное тепличное хозяйство? ТЭЦ ведь и сегодня работает, сбрасывает теплые воды в каналы. Не по–хозяйски мы себя ведем. Забываем о верных способах пополнения отечественного рынка своими более дешевыми продуктами питания.

Из–за стремления собрать большой урожай тепличных овощей многие владельцы тепличных огородов используют различные химикаты практически в неограниченном количестве. Подобные факты, кстати, признают и в Минсельхозе. Но чиновники нашего главного аграрного штаба уверяют, что это явление временное. "Недавно фитосанитарная служба республики стала структурным подразделением министерства, - сказал министр Аскарбек Джаныбеков, - контроль за качеством тепличных овощей станет более жестким".

В последние годы покупатели уже научились отличать экологически чистую продукцию от нафаршированной различной химией и потому все реже стали приобретать ее. Недобросовестные владельцы теплиц таким образом сами пилят сук, на котором сидят, похоже, даже не задумываются о реальной перспективе пойти по миру с протянутой рукой.

Коммерсанты на рынках также ставят подножки владельцам огородов под пленкой. Перекупщики всех мастей без зазрения совести занижают цены на завезенную отечественными фермерами витаминную продукцию, а потом продают ее в три–четыре раза дороже. Поэтому неудивительно, что много начинающих этот бизнес быстро сворачивают его, остаются на плаву только опытные хозяева, которые прошли семь кругов ада на наших рынках.