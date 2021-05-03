Парк Победы в Бишкеке превратился в базар

Мэрия столицы неоднократно проводила рейды по ликвидации незаконно установленных аттракционов и точек торговли в районе Центральной площади. И сейчас там относительно чисто, хотя стихийщики периодически предпринимают попытки вернуться на свои места. Но основная их часть, судя по всему, решила перебраться на территорию парка Победы. Иначе как объяснить то, что горожане могут наблюдать там практически каждый день, а особенно в выходные.

Вчерашняя погода способствовала тому, что тысячи бишкекчан вышли на прогулку со своими детьми. Для жителей микрорайонов излюбленным местом отдыха является парк Победы. Он довольно тенистый, а потому можно и на лавочке посидеть, и устроить пикничок на газонной травке, и просто прогуляться по аллеям.

Но вот именно вчера с "просто прогуляться" получилось не так легко, как обычно. Всем виной многочисленные точки прокатов велосипедов и другой колесной техники. Но обо всем по порядку.

Начать стоит с того, что на тротуаре вдоль улицы Байтик Баатыра установлен с десяток точек продажи мороженного. Причем две из них торгуют с проезжей части. И когда к ним подходят покупатели, то перекрывают проезд по велодорожке. Велосипедисты, чертыхаясь, вынуждены либо объезжать по тротуару, либо спешиваться и обходить любителей мороженого.

Примечательно, что все эти точки подключены к электрической сети, о чем свидетельствуют протянутые к ним провода. Следовательно, торгуют они здесь не без ведома администрации парка. И это как минимум странно, ведь столичные власти неоднократно заявляли, что это незаконно. Да и рейды по ликвидации тех самых торговых лотков с мороженым уже много раз подтверждали слова чиновников.

Но факт остается фактом – торгуют, да еще и мешая проезду велосипедистов.

Ну а в глубине парка хозяйствуют прокатчики велосипедов, самокатов, электрических машинок для маленьких детей и прогулочных машин, при езде на которых надо крутить педали. Есть даже детский паровозик. Из-за всей этой техники по аллеям невозможно пройти, приходится постоянно уворачиваться от едущего на тебя транспорта.

И опять-таки – возникает вопрос законности деятельности точек проката. Наивно полагать, что они работают без ведома администрации парка. Иначе бы их оттуда уже давно выгнали. Хотя в прошлых годах их постоянно убирали и из парков, и с тротуаров вдоль Южной магистрали. Может, в текущем сезоне что-то изменилось, а горожан об этом не уведомили?

Также вольготно себя чувствуют торговцы всякой-всячиной, например, игрушек, мыльных пузырей и прочих детских радостей. Стоят они в разных частях парка, в том числе и возле стелы.

Бросилась в глаза и постройка в северо-западном углу парка. Раньше это было кафе, хотя, может, и сейчас есть. Ее должны были снести еще несколько лет назад. И корреспонденты "Вечернего Бишкека" даже присутствовали на том сносе. Тогда коммунальные службы успели разобрать лишь часть здания. А потом хозяева забегаловки попросили дать им возможность самостоятельно разобрать объект, чтобы не испортить строительные материалы. Видимо, до сих пор разбирают.

В общем, парк Победы сейчас больше напоминает базар, чем рекреационную зону. Уж если пускаете туда торговцев, то отведите для них такие территории, чтобы они не мешали горожанам гулять. Если же их деятельность незаконна, то принимайте меры.