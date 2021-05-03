Жители 4 микрорайона жалуются на несвоевременный вывоз мусора

Горожане, проживающие в столичном микрорайоне № 4, сообщили о том, что мусорная площадка, расположенная с западной стороны теннисных кортов, уже не в первый раз переполняется в ожидании приезда мусоровоза.

- Во-первых, сама площадка позволяет вместить еще несколько контейнеров, - рассказали жильцы. – Но мэрия почему-то не спешит их устанавливать. Хотя выбрасывают сюда мусор многочисленные жильцы расположенных вокруг многоэтажных домов. И дополнительные емкости пришлись бы очень кстати.

- Во-вторых, уже не в первый раз коммунальщики затягивают с вывозом до такой степени, что потом вынуждены подгонять сюда экскаватор и самосвал, чтобы собрать наваленные вокруг отходы. И дело не в том, что это горожане такие не культурные, что кидают пакеты мимо контейнеров. Просто заполняются они довольно быстро и у нас не остается иного выхода.

Фотографии сделаны вчера вечером. Картина сопровождается неприятным запахом, который характерен для несвоевременно убираемой площадки. Когда начнется сезон арбузов здесь станет еще "интереснее".