"Кумтор" и наше будущее - дети

Проекты по развитию общества, финансируемые "Кумтор Голд Компани", помогают иссыккульцам решать социальные проблемы. В приоритете компании поддержка инициатив, связанных с детьми.

Среднюю общеобразовательную школу им. Жекшена Айтикеева в селе Кол–Тор Тонского района построили еще в 1965 г. Добротное здание из красного кирпича, как и все строения советского периода, выглядит основательным и, несмотря на прошедшие годы, даже каким–то нарядным. Возможно, этот эффект возникает из–за контраста кирпичных стен и белоснежных современных стеклопакетов - их, а также новую крышу установили три года назад.

- Средства для замены окон и шифера выделило государство. Впервые за долгие годы. Однако это не решало всех наших проблем, поскольку капитального ремонта в здании школы не было со дня запуска ее в эксплуатацию, - рассказывает директор учебного заведения Муктарбек уулу Абаз.

Он управляет школой четвертый год. После окончания педагогического университета мужчина вернулся в родное село и стал работать учителем географии. Так что теперь под руководством тридцатилетнего Муктарбека трудятся его бывшие учителя.

- У нас отличный коллектив, дружный и энергичный. С такими коллегами можно горы свернуть. Когда "Кумтор Голд Компани" выделила нам грант на проведение ремонтных работ внутри здания, мы средства потратили только на расходные материалы. Работу же делали сами учителя, чтобы сэкономить. Три месяца работали по выходным, чтобы не прерывать учебный процесс, - с гордостью говорит директор школы.

По его словам, в ответ на обращение школьного коллектива в компании "Кумтор" приняли решение предоставить грант в размере 288 000 сомов на приобретение всех необходимых материалов и инструментов для ремонта потолка по всей длине коридора школы. Кроме того, через отдел снабжения компании было закуплено 25 деревянных дверей с орнаментом на общую сумму 172 000 сомов.

- Мы старались рационально распорядиться полученными на ремонт средствами. В итоге денег хватило еще и на переделку потолков не только в коридоре, но и в учебных кабинетах, - резюмирует Муктарбек уулу Абаз.

Привести в порядок осталось всего пару классов. Необходимые для этого материалы уже куплены.

Инициативность и трудолюбие педагогического коллектива школы села Кол–Тор, конечно, в первую очередь распространяется непосредственно на профессиональную деятельность. Учителя дают ученикам максимум знаний, а те в свою очередь показывают хорошие результаты: каждый год аттестаты здесь получают около 15 человек - и все поступают в университеты. Кроме того, ученики этой небольшой сельской школы регулярно становятся призерами различных олимпиад и спартакиад.

В селе Тилекмат Джети–Огузского района компания "Кумтор" помогла детскому саду. Как ни странно, но при строительстве муниципального детского сада "Бактылуу балалык", открытого в 2015 г. на грантовые деньги одного из фондов, не подумали о необходимости устроить на его территории детскую площадку. Маленьким воспитанникам дошкольного учреждения, а их здесь больше 60, негде было играть во время прогулок, пока администрация детского сада не решила обратиться за помощью к донору.

- Мы подали заявку в "Кумтор Голд Компани", поскольку знаем, как активно компания помогает нашему району. Финансирование было одобрено в размере 143,3 тысячи сомов. Еще до пандемии успели закупить и установить качели, горки и карусели на площадке, - говорит заведующая детским садом Бактыгуль Тогузбаева.

Трудностей у сельского детского сада немало, но коллектив ищет способы справляться с ними.

- Сельская управа помогает, садик содержится на средства местного бюджета. И сейчас, например, айыл окмоту строит нам актовый зал. Кроме того, ищем спонсорскую помощь. За счет доноров мы смогли решить для себя проблему доступа к холодной воде - приобрели и установили бак объемом в тонну. Теперь вода у нас есть целый день, в то время как в селе ее дают только в первой половине дня, - поясняет заведующая.

По ее словам, сейчас в дошкольном учреждении обдумывают возможность расширения.

- Нам катастрофически не хватает мест. Молодые родители, а у нас таких много, хотели бы отдать ребенка в ясли, чтобы ездить на работу в райцентр или Каракол. А мы, к сожалению, пока не располагаем возможностью принимать детей всех желающих, поскольку у нас открыты только две группы, - объясняет Бактыгуль Тогузбаева.

В селе Оргочор Джети–Огузского района компания "Кумтор" помогла построить целый комплекс - общественную детскую площадку. Село отчаянно нуждалось в специально обустроенном месте отдыха для малышни, поскольку четверть местного населения - более 700 человек - дети, которым негде было проводить свободное время.

- Своих средств на строительство оборудованной площадки не было, поэтому мы обратились к "Кумтору" за поддержкой, - вспоминает староста села Оргочор Куланбек Уркунов.

Помощь пришла в виде финансирования: чуть меньше миллиона сомов вложил разработчик кумторского месторождения, 561 тысячу долларов перечислили из Фонда развития Иссык–Кульской области. Кроме того, полмиллиона сомов было выделено из местного бюджета - на покупку и укладку брусчатки.

Так на одном из пустырей Оргочора появилась полностью оснащенная детская площадка. Теперь здесь каждый день полно народу - шумная детвора не устает эксплуатировать качели–карусели–горки, а также тренажеры для уличного воркаута.

На скамейках в беседке, расположенной на территории площадки, собираются молодые мамы - выгулять на свежем воздухе младенцев, а заодно и пообщаться. А вскоре, видимо, здесь будут проводить свободное время и отцы семейств. Как рассказал Куланбек Уркунов, сельская управа планирует дооснастить площадку столами для тенниса. Так в конце концов площадка для детей и превратится в самый настоящий центр семейного отдыха.

Василиса МИХАЙЛОВА.