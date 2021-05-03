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За неделю на дорогах Бишкека выявили 36 пьяных водителей

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- Оксана Гут
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На территории города Бишкек в период с 23-го апреля по 29-ое апреля сотрудниками УПСМ по ГУВД города Бишкек выявлено всего 5089 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности:

- за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 36 водителей

- за управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами - 13 водителей.

- управление ТС без водительского удостоверения - 54 водителя.

- по проекту "Безопасный город" - 41

- иные нарушения - 4945.

Водворено на штрафную стоянку - 401 единиц транспортных средств.

"Сотрудники УПСМ по ГУВД г. Бишкек просят вас ради своей безопасности строго соблюдать правила дорожного движения", - отмечают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/400381
Теги:
нарушения, ПДД, штраф, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, автомобили, Безопасный город
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