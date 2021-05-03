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Ташиев: Мы не будем просить компенсации ущерба у Таджикистана

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- Бакыт Басарбек
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Пострадавшие во время конфликта на границе в Баткенской области дома граждан Кыргызстана восстановит правительство КР. Об этом во время встречи с жителями села Максат Лейлекского района заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Отвечая на вопросы "Азаттыка", он сообщил, что не будет требовать восстановления домов от Таджикистана. "Мы не будем обращаться, чтобы они компенсировали ущерб. У нас достаточно сил и возможностей. Мы сами построим дом своему народу. Если когда-нибудь таджикская сторона пожалеет о содеянном и обратится с предложением возместить ущерб, мы его рассмотрим. Сейчас мы не будем просить их о помощи", - заявил Ташиев.

Он заверил, что сожженные дома восстановят до осени.

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе с 28 апреля по 1 мая в Баткенской области сгорели 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, три погранзаставы, детский сад, 10 АЗС, здание отделения внутренних дел и восемь магазинов.


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URL: https://www.vb.kg/400382
Теги:
Камчыбек Ташиев, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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