В Бишкеке имеется достаточно лекарств для пострадавших в Баткенской области

Для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим с Баткенской области, в организациях здравоохранения г. Бишкек имеется в достаточном количестве медикаментов и изделий медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

По данным ведомства, медикаменты собраны в Бишкекском научно-исследовательском центре (БНИЦТиО), Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре.

"Тем не менее, собран резервный запас медикаментов и ИМН 16 лечебными учреждениями г. Бишкек для передачи больницам на безвозмездной основе.

В перечень резервных лекарственных средств и ИМН вошли – антибиотики, инфузионные растворы, обезболивающие средства, хирургические перчатки, шовные материалы и другие мед. изделия.

Стоит отметить, что профильные стационары (хирургический, травматологический) г. Бишкека, согласно своего утверждённого годового бюджета, на постоянной основе закупают и формируют необходимый запас медикаментов и изделий медицинского назначения.

При чрезвычайных ситуациях, как нынешний инцидент на кыргызско-таджикской границе, не достающееся количество средств были собраны организациями здравоохранения и на безвозмездной основе будут переданы им.

Напоминаем, что лечение всех пострадавших в результате военного столкновения – бесплатное. Все расходы, связанные с ними, осуществляется за счет средств республиканского бюджета", сообщает Минздрав.

Автор: Жаннури Кулмамбетова