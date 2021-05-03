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В Госдепе прокомментировали возможность бойкота США Олимпиады в Пекине

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- Бакыт Басарбек
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность бойкота Соединенными Штатами Олимпиады в Пекине в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, на данный момент этот вопрос не является ключевым для администрации президента США Джо Байдена. Блинкен заявил, что это "просто не что-то настолько важное", на чем сейчас стоит сосредотачиваться Вашингтону. У нас есть еще год, резюмировал глава Госдепа.

Тем не менее американский дипломат, отвечая на вопрос о бойкоте, подчеркнул, что "нет ничего невозможного".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможный бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США. Обсуждения этой темы Вашингтоном она назвала "невероятной пошлостью". Она указала на то, что США в последнее время часто касаются этой темы. "Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?", - возмутилась Захарова.

7 апреля США захотели обсудить бойкот предстоящей Олимпиады в Китае со своими зарубежными союзниками и партнерами. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает идею "совместного бойкота" Игр в Пекине.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/400385
Теги:
Китай, США, Олимпийские игры
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