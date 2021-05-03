Аналитик объяснил опасность покупки долларов

В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не менее, риски вложений в американскую валюту существуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

"Каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться оснований нет. Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей", - делится точкой зрения эксперт.

По словам аналитика, для курса американской валюты гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета.

"Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", - предполагает Дроздов.

Источник: РИА новости