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Аналитик объяснил опасность покупки долларов

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В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не менее, риски вложений в американскую валюту существуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

"Каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться оснований нет. Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей", - делится точкой зрения эксперт.

По словам аналитика, для курса американской валюты гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета.

"Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", - предполагает Дроздов.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/400394
Теги:
США, курс валют, доллар, Джозеф Байден
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