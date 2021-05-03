"Президент Турции просил передать Таджикистану предупреждение"

Президент Турции просил МИД РФ передать Таджикистану предупреждение

Военная агрессия со стороны Таджикистана не должна повториться в отношении дружественной Кыргызской Республики. Такого мнения придерживается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, со слов известного общественного деятеля КР Ассоль Молдокматовой.

Она заявила, что соответствующее предупреждение Таджикистану глава Турции просил передать через представителей МИД России. Напомним, ранее Ассоль Молдокматова написала открытое письмо в адрес Реджепа Эрдогана с просьбой о помощи в разрешении вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

"... мне сообщил общественный деятель Турции Омер Эрдоган, что мое открытое письмо президенту Турции возымело успех и вызвало быструю реакцию у господина Реджепа Тайип Эрдогана. По словам Омера Эрдоган, президент Турции господин Эрдоган пригласил представителей МИД РФ, выразив просьбу передать предупреждение Таджикистану о том, что военная агрессия не должна повториться в отношении дружественной Кыргызской Республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - мировой лидер, имеющий огромный авторитет, открыто выражающий мнение, проявляя солидарность с такими дружественными странами, как Кыргызстан и на этот раз четко выразил свою твёрдую позицию относительно недавних событий на кыргызско- таджикской границе", - написала она на своей странице в Facebook.

Отметим, Ассоль Молдокматова также с открытым письмом обращалась к Генеральному Секретарю ООН г-ну Антониу Гутерриш. Она призвала ООН "провести международное расследование совершенных преступлений Таджикистана против мирного населения Кыргызской Республики", а также рассмотреть вопрос репарации - материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения в отношении другого субъекта международного права.