Депутаты готовы за свой счет восстановить дома пострадавших в Баткене

Депутаты Жогорку Кенеша КР во главе с Торага Талантом Мамытовым в минувшее воскресенье, 2 мая, посетили Лейлекскую районную больницу в городе Исфана. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

По данным пресс-службы, нардепы навестили граждан, которые получили ранения разной степени в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

"Депутаты интересовались состоянием их здоровья, ходом лечения и пожелали раненым скорейшего выздоровления. Медицинскому учреждению были переданы медикаменты, необходимые для лечения больных.

Также прошла встреча с военнослужащими отряда специального назначения "Бору". Талант Мамытов поблагодарив их за проявленную отвагу и героизм, передал финансовую помощь.

Отметим, что народными избранниками было принято решение за счет своих личных средств восстановить ряд домов жителей, разрушенных в ходе приграничного конфликта", говорится в сообщении ЖК.

Автор: Жаннури Кулмамбетова