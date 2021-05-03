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Президент Казахстана с официальным визитом посетит Душанбе

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По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона во второй половине мая запланирован официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Душанбе. Об этом сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Информация о визите Токаева на сайте МИД страны дана одним предложением, других подробностей не приводится.

Как передает пресс-служба главы государства, Рахмон и Токаев сегодня провели телефонный разговор, обсудили текущее отношение двух государств, региональны и международные вопросы. В частности, акцентировали внимание на вопросах региональной безопасности.

"Эмомали Рахмон пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Таджикистан в ближайшие дни мая", - сообщает пресс-служба.

Точная дата визита пока тоже не сообщается, однако, по информации источника "Азия-Плюс" в правительстве, время визита главы Казахстана совпадает со временем официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан.

Напомним, что о встрече в Душанбе в мае главы Таджикистана и Кыргызстана договорились во время телефонного разговора 30 апреля.

Ожидается, что помимо вопросов недопущения конфликтов на таджикско-кыргызской границе, ускорения демаркации и делимитации госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подпишут ряд двухсторонних документов.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/400398
Теги:
визит, Казахстан, Таджикистан, Касым-Жомарт Токаев
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