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Вооруженный конфликт на границе. Умер еще один ребенок - 4-летний Абидин

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- Оксана Гут
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В ходе вооруженного нападения Таджикистана на Кыргызстан в селе Арка Лейлекского района умер еще один ребенок - четырехлетний Абидин Турсунбаев. Он при попытке бежать из села упал в канал и утонул. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Минздрава и соцразвития КР.

Сообщается, что мальчика доставили в больницу вечером 29 апреля, но было поздно. Ребенок скончался по дороге.

В соцсетях близкие семьи Турсунбаевых написали, что трагедия произошла, когда жители села Арка бежали от обстрелов в поисках убежища. Маленьких Абидин был вместе со своей мамой и братиком, но в момент очередного взрыва он не удержался и упал в канал. С большим трудом сельчанам удалось вытащить ребенка из воды, но оказать ему медицинскую помощь не успели.

Абидину Турсунбаеву 1 июля исполнилось бы 5 лет. Его уже похоронили.


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URL: https://www.vb.kg/400399
Теги:
Баткенская область, Минздрав, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, погиб ребенок
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