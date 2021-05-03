Из Бишкека в Баткенскую область выехали еще 10 психологов и психотерапевтов

В Баткенской области на сегодня работают около 40 медиков, выехавших из других регионов для помощи пострадавшим. Об этом 2 мая на брифинге в медиа-штабе по ситуации на кыргызско-таджикской границе сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, в первые дни в Баткенскую область выехало 7 медицинских работников. Кроме этого, вместе с заместителями министра из Бишкека и Оша выехали еще несколько медиков. 9 человек вылетели вместе с министром. В настоящее время в Баткенской области находятся и оказывают помощь около 40 медиков. Всего в Баткенскую области поехал 81 медик. Они понемногу уже возвращаются.

Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития добавила, что в Баткенской области с пострадавшими работают 7 психологов и психотерапевтов, а сегодня, 3 мая, из Бишкека в Баткенскую область дополнительно выехали еще 10 психологов и психотерапевтов.