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Татарстан продлил программу переселения для своих соотечественников

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В Татарстане до 2025 года продлили программу добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Ранее кабмин РТ утверждал ее до 2022 года. Всего за это время планируют перевезти в Татарстан 1 050 человек, на это потратят 4,96 млн рублей.

На данный момент в постановлении кабмина указано финансирование только на 2019−2022 годы. Так, например, в прошлом году на переселение соотечественников из-за границы в Татарстан ушло 1,2 млн рублей, на этот год заложено 1,1 млн рублей. Стоит отметить, что из общего бюджета в 4,96 млн рублей из республиканской казны идет только 2 млн рублей, 2,9 млн финансирует федеральный бюджет. При этом объем средств на каждый год программы подлежит уточнению.

За все 6 лет в Татарстан должны переехать 1 050 участников проекта и членов их семей. Причем ожидается, что 7 из них будут иметь ученые степени и заниматься актуальными исследованиями, не менее 40% будут иметь среднее или высшее образование, не менее 70% должны будут трудоустроиться.

Для участников программы предусмотрены дополнительные гарантии, меры соцподдержки, в том числе предоставление временного жилья и помощь в жилищном обустройстве.


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URL: https://www.vb.kg/400402
Теги:
Россия, соотечественники
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