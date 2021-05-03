Директор школы в Бишкеке ищет родных учеников, которые погибли на фронте

Директор школы № 7 в Бишкеке Чолпонкул Бердалиев рассказывает, что во дворе их школы расположен памятник ученикам и учителям их учебного заведения, которые ушли на фронт и погибли или пропали без вести. При этом, кроме фамилий на памятнике и инициалов они ничего не знают о погибших.

- Раньше к нам приходили горожане, на 9 мая приносили цветы, говорили что имена их родных на памятнике. И мы хотим попросить откликнуться всех тех, кто знает что когда-то их деды обучались в нашей школе №7, может у них сохранились фотографии, какие-то вещи для школьного музея. Может быть кто-то сможет рассказать, какими они были, принесет их письма. Мы ничего не оставим себе, сделаем только копии документов, - говорит Чолпонбек Басарбаев.