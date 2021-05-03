Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 101.80 - 102.92

Директор школы в Бишкеке ищет родных учеников, которые погибли на фронте

170  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор школы № 7 в Бишкеке Чолпонкул Бердалиев рассказывает, что во дворе их школы расположен памятник ученикам и учителям их учебного заведения, которые ушли на фронт и погибли или пропали без вести. При этом, кроме фамилий на памятнике и инициалов они ничего не знают о погибших.

- Раньше к нам приходили горожане, на 9 мая приносили цветы, говорили что имена их родных на памятнике. И мы хотим попросить откликнуться всех тех, кто знает что когда-то их деды обучались в нашей школе №7, может у них сохранились фотографии, какие-то вещи для школьного музея. Может быть кто-то сможет рассказать, какими они были, принесет их письма. Мы ничего не оставим себе, сделаем только копии документов, - говорит Чолпонбек Басарбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400407
Теги:
ВОВ, школа, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  