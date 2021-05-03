Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 101.80 - 102.92

В московском транспорте усилили проверки наличия масок и перчаток

95  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте усилили в майские праздничные и нерабочие дни. Наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров проверяют почти в 2,5 раза больше контролеров, чем в обычный выходной день, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ "Организатор перевозок" проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках, но зачастую люди снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов. "Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки. Это помогает сдерживать рост заболеваемости", - подчеркнули в ГКУ "Организатор перевозок".

Информирование пассажиров московского транспорта о необходимости носить маски и перчатки до конца поездки не прекращались: голосовые объявления звучат в вестибюлях и вагонах метро, плакаты и стикеры размещены во всем транспорте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400408
Теги:
Москва, общественный транспорт, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  