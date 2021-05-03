В Узбекистане вице-спикер заявил, что флаг СССР - это флаг захватчика

Председатель фракции демократической партии "Миллий тикланиш", вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадыров назвал провокацией флаг СССР, поднятый на концерте в Ташкенте.

"Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" решительно осуждает провокацию, устроенную во время вчерашнего концерта перед ташкентским Дворцом "Истиклол". Мы не против искусства, мы против того, чтобы искусство превращалось в оружие в политике", – отметил он.

"Мы считаем, что это оскорбление узбекского народа – поднять в самом центре столицы флаг советского государства – захватчика, окрашенный кровью прогрессивной узбекской интеллигенции и наших предков", – добавил он.

Кадыров также заявил, что Генпрокуратура должна дать соответствующую оценку этой провокации.

Источник: podrobno.uz