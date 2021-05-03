Петиция: Граждане требуют призвать главу Таджикистана к ответственности

Петицию против агрессии Таджикистана в отношении Кыргызстана в адрес Совета безопасности ООН подписали более 8 тысяч граждан. Подписавшиеся требуют мировое сообщество применить строгие санкции к руководству Республики Таджикистан с привлечением к ответственности по международному праву с выплатой компенсации за материальный и моральный ущерб.

Отметим, петиция была создана накануне на сайте change.org, она адресована Совбезу ООН, Международному суду ООН и Международному уголовному суду.

"28 апреля 2021 года без предъявления каких-либо претензий к Кыргызстану, без объявления войны таджикские войска вероломно напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со всех видов вооружения приграничные села, посёлки и военные гарнизоны пограничной службы - по официальной сводке убито 34 человека, ранено более 150 наших сограждан. Многие находятся в тяжелом состоянии в реанимации и больницах.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено заранее подготовленным планом военными и сепаратистами которые открыли огонь по гражданскому населению и методично сжигали захваченные села на нашей территории. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Кыргызстан целиком и полностью падает на Таджикское правительство", - говорится в обращении.

Количество подписавшихся под петицией с каждым часом растет.