В ЕАЭС стартовал первый кооперационной космический проект

В Евразийском экономическом союзе началась реализация первых этапов глобального кооперационного проекта - в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Доклад на эту тему был представлен и вниманию участников заседания Евразийского межправительственного совета, проходившего 29-30 апреля в Казани.

Как отмечает министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян , данную межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Для этого странам Союза – Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России - нужно будет совместно с ЕЭК пройти три этапа.

В 2021 году началась разработка мероприятий первого этапа. Он включает подготовку организационно-распорядительных документов по формированию и развитию интегрированной космической системы ДЗЗ государств ЕАЭС на базе действующих и перспективных космических аппаратов, нормативно-технических документов по обеспечению совместного использования ресурсов национальных орбитальных группировок таких аппаратов, организационно-методических документов, предусматривающих взаимодействие национальных операторов при распространении данных ДЗЗ на внутреннем рынке Союза и на мировом рынке.

На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый информационный портал – банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизируют национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Завершающим шагом станет создание перспективной совместной космической системы ДЗЗ на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения. Их разработку и производство будут осуществлять предприятия союзных стран в тесной кооперации.

Реализация межгоспрограммы, по словам Камаляна, позволит существенно повысить объем и качество космической информации, предоставляемой государственным потребителям стран ЕАЭС. Кроме того, увеличится доля отечественных производителей компонентной базы при создании таких аппаратов – до 70 предприятий – за счет вовлечения новых предприятий государств Союза. Одним из результатов их совместной работы в рамках кооперационного проекта станет производство четырех, а в случае продления сроков межгоспрограммы – пяти новых космических аппаратов. И уже в 2030 году ЕАЭС может занять до 5 процентов общего объема мирового рынка ДЗЗ, что составит 245 миллионов долларов.

Также будет расширен объем продаж продуктов ДЗЗ за счет рынков Южной Америки, Африки, Ближнего и Среднего Востока.

"Эта межгоспрограмма, по сути, является "пилотом", от успешной реализации которого будет зависеть успех всей дальнейшей работы по совместным межгосударственным программам и кооперационным проектам", – подчеркнул министр ЕЭК.