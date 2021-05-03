Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 101.80 - 102.92

Диаспоры Кыргызстана отправили гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене

77  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке во дворце спорта имени Кааба уулу Кожомкул прошло заседание представителей общественных организаций, предоставивших гуманитарную помощь пострадавших в ходе конфликта в Баткенской области. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, ранее при Правительстве Кыргызской Республики был организован штаб добра "Помощь Баткену".

- Мы договорились помочь по нескольким направлениям. Кто-то по питанию, кто-то по строительству, а кто-то возьмет на себя лекарства. То есть мы распределили между собой различные направления помощи пострадавшим в ходе конфликта в Баткенской области, - сказал Тилек Усупов.

В заседании приняли участие различные национальные диаспоры Кыргызстана, общественный фонд "Номад", Федерация борьбы сумо, федерация бокса, федерация стрельбы из лука, федерация фехтования и общественный фонд "Тилекмат-Аке".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400414
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Бишкек, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  