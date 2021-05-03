Диаспоры Кыргызстана отправили гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене

В Бишкеке во дворце спорта имени Кааба уулу Кожомкул прошло заседание представителей общественных организаций, предоставивших гуманитарную помощь пострадавших в ходе конфликта в Баткенской области. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, ранее при Правительстве Кыргызской Республики был организован штаб добра "Помощь Баткену".

- Мы договорились помочь по нескольким направлениям. Кто-то по питанию, кто-то по строительству, а кто-то возьмет на себя лекарства. То есть мы распределили между собой различные направления помощи пострадавшим в ходе конфликта в Баткенской области, - сказал Тилек Усупов.

В заседании приняли участие различные национальные диаспоры Кыргызстана, общественный фонд "Номад", Федерация борьбы сумо, федерация бокса, федерация стрельбы из лука, федерация фехтования и общественный фонд "Тилекмат-Аке".