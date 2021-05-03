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Создана Ассоциация тюрских бизнесменов мира со штаб-квартирой в Анкаре

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- Бакыт Басарбек
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Ассоциация тюрских бизнесменов мира (DTURK) была основана под руководством бизнесмена Генджехана Туная с целью развития 350-миллионного тюрского мира в "новом мире", развития сотрудничества и превращения в новый центр притяжения и экономической базы.

Ассоциация нацелена на сотрудничество с бизнесменами Турции, тюрского мира и других стран в рамках современных универсальных ценностей. Сам Генчехан Тунай объясняет свои основополагающие цели и задачи следующим образом:

"С населением около 350 миллионов человек, богатством природных ресурсов и стратегическим положением страны тюркского мира становятся новым центром притяжения и экономической базой в Новом мировом порядке. Развитие и объединение многостороннего сотрудничества между тюркоязычными странами и родственными сообществами путем максимального использования исторических и культурных накоплений тюркского мира, создание совета по сотрудничеству. Мы стремимся внести свой вклад в формирование национальной экономической политики и регионального устойчивого развития, оценивая возможности технологий и инноваций, максимально используя региональный и отраслевой потенциал в экономическом и социальном развитии нашей страны. Понимая, что мы являемся окном для тюрских и родственных им сообществ в мире, мы создали неправительственную организацию под названием "Ассоциация тюрских бизнесменов мира", чтобы иметь долю в мировой торговле, направлять экономические и политические события. и разработать стратегии и политику. Наша ассоциация, штаб-квартира которой находится в Анкаре, будет развивать деловые отношения, открывая представительства во многих странах мира, особенно в Турции и, прежде всего, в регионах тюркского мира. Для нас будет честью видеть наших ценных деловых людей и искренних людей в качестве членов нашей ассоциации, чтобы продвигать миссию и видение нашей ассоциации", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/400417
Теги:
бизнес, Турция
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