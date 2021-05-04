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В Бишкеке запретили кормить нищих и бездомных

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- Надежда Хохлова
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Антиковидные меры усиливаются с каждым днем, но не всегда в ладу со здравым смыслом. Главный санврач, к примеру, запретил бесплатно кормить малоимущих и бездомных - до улучшения эпидситуации. При этом кафе, бары, рестораны продолжают работать - там, видимо, никто не заражается.

Некоторое время назад Центр государственного санэпиднадзора выпустил санитарное предписание N6/1014: временно запретить в церквях и других религиозных учреждениях проведение массовых мероприятий, в том числе приготовление и раздачу пищи малоимущим.

Подписал документ главврач ведомства Кубан Кундашев. В предписании говорится, что сделать это необходимо из–за несоблюдения санитарно–эпидемиологических требований в религиозных организациях.

Только есть одно существенное "но": благотворительная трапезная православной церкви оборудована лучше, чем многие госучреждения. В столовой здесь есть санитайзеры, дезинфекционные коврики, во время обеда работает бактерицидный рециркулятор больничного типа, а люди рассаживаются с соблюдением дистанции. Какие именно санитарно–эпидемиологические требования нарушаются?!

Ежедневно в благотворительной трапезной и в "Автобусе милосердия" получают горячее питание более ста человек разных национальностей и вероисповеданий. Среди них не только бездомные, но и малоимуище пенсионеры, которые пешком приходят на благотворительные обеды, чтобы хоть раз в день поесть досыта.

И именно они оказались вдруг главной угрозой для здоровья миллионного города, который продолжает жить своей жизнью: все открыто, все гуляют. Ну что сказать, сытый голодного не разумеет.


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URL: https://www.vb.kg/400418
Теги:
бомж, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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