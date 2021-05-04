Генпрокуратура Армении завела уголовное дело на президента страны

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении президента страны Армена Саркисяна на основании жалобы адвокатов, заподозривших армянского лидера в сокрытии двойного гражданства. Об этом сообщил председатель палаты адвокатов республики Ара Зограбян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

53 адвоката подали в генеральную прокуратуру заявление о преступлении "в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства". В заявлении отмечается, что Саркисян в 2003-2012 годах как минимум десять лет имел британское гражданство и был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию быть только гражданином Армении в течение последних шести лет. Председатель палаты адвокатов страны Ара Зограбян считает, что Саркисян мог быть избран президентом только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года.

"Специальная следственная служба отказалась возбуждать уголовное дело. Однако генеральная прокуратура на основании жалобы 53 адвокатов отменила это решение Специальной следственной службы и возбудила уголовное дело по статье "подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, учетных номеров транспортных средств", - написал Зограбян в Facebook.

По его словам, прокуратура признала обоснованными предположения адвокатов о том, что Саркисян отказался от британского гражданства не в 2011 году, а позже.

Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании - с 1993 по 1996 год, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Новогодние праздники Саркисян также проводил в Великобритании, где у него выявили коронавирус.