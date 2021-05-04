Реконструкция в Бишкеке. Кокчетавская – аврал, Васильева - грустно

На севере столицы вовсю кипят строительные работы. Китайские подрядчики довольно резво реконструируют улицы Ташкентскую и Васильева/Кокчетавскую. А вот муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" уже год не может закончить ремонт на небольшом отрезке маленькой улочки в этом же районе.

В настоящий момент в Бишкеке реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.

В рамках этой программы в настоящий момент и ведется капитальный ремонт улицы Ташкентской на отрезке от Турусбекова до Тоголока Молдо. Но для проезда пока закрыт участок Тоголока Молдо – Манаса. Строители уже подняли старый асфальт. Теперь они меняют коммуникации, колодцы и занимаются укаткой подушки под новое полотно.

Чуть севернее, на улице Васильева, также ведется реконструкция дороги. Ее должны капитально отремонтировать от Тоголока Молдо до Махатмы Ганди. Здесь нужно сделать важное уточнение. От Тоголока Молдо до улицы Манаса дорожная артерия называется Васильева. А от Манаса до Ганди – Кокчетавская. Хотя физически магистраль остается той же самой. При этом улица Васильева от Манаса до Ганди идет кварталом ниже Кокчетавской.

Так вот на отрезке от Тоголока Молдо до Манаса уже смонтированы бордюры и первично укатана грунтовая подушка. Основные работы сейчас сосредоточены на участке от Манаса до Тулебердиева. Здесь строители устанавливают бордюры и лотки ирригации.

- На этом участке дорога должна быть шире, - подошел к корреспондентам "Вечернего Бишкека" местный житель, увидев, что мы проводим фотосъемку. – Но один наш сосед непонятно каким образом умудрился получить красную книгу на свой участок, с учетом того, что отхватил лишнего. И теперь из-за него улица получится узкой. Почему с этим никто не разобрался на этапе проектирования?

В целом же, работы здесь кипят. Если строители не сбавят обороты, то в скором времени можно будет прокатиться по обновленной артерии.

Также капитальный ремонт проводится на Васильева от Манаса до Тулебердиева. Но здесь все выглядит совсем грустно. Судя по сообщениям мэрии, этот короткий и узкий участок муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало ремонтировать еще летом прошлого года. Но все, на что у них хватило сил за этот внушительный промежуток времени, прекрасно видно на фотографии. То есть, даже земляные работы полностью не окончены.

Присутствовавший на месте представитель МП заверил, что дорогу сдадут к середине июня. Но с учетом того, что там на момент нашего приезда не было каких-то активных работ, верится в это с трудом.