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Генпрокуратура КР: Действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия

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- Оксана Гут
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Действия таджикской стороны расцениваются как военная агрессия. Об говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Кыргызстана, распространенном накануне.

Публикуем текст заявления полностью:

29 апреля 2021 года, начиная с 04 часов 40 минут утра в Баткенской области КР бандитские формирования и регулярные войска Республики Таджикистан вероломно атаковали границы Кыргызской Республики с применением автоматического оружия, минометов, боевых вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерийских расчетов и других видов вооружения в отношении мирного населения Кыргызской Республики, в нарушение требований устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств участников СНГ от 1994 и Договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года.

Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана. В спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования.

Указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызской Республики. В связи с чем с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского района, после чего военнослужащими и бандформированиями Республики Таджикистан началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана. При этом в целях сокрытия своих преступных действий также совершены массовые поджоги жилых домов и иных разграбленных объектов инфраструктуры. В результате чего гражданам и государству причинен колоссальный материальный ущерб.

В первые часы вооруженного нападения с применением минометного огня и другого армейского вооружения на участке "Головной" Баткенского района погибли 24 мирных гражданина, которые находились в этом месте.

С целью недопущения захвата территории Кыргызстана и предотвращения убийства мирного населения, вооруженными силами КР приняты меры по отражению атак превосходящих по численности сил противника.

В рамках возбужденных уголовных дел по вышеуказанным фактам установлено, что в результате вооруженного нападения были убиты 36 граждан КР, из них 3 военнослужащих, остальные мирные граждане, в том числе 2 малолетних ребенка, получили ранения свыше 180 граждан, которые госпитализированы в медучреждения республики, большая часть из них находится в крайне тяжелом состоянии, эвакуировано более 33 тысяч граждан из зоны конфликта.

В результате военной агрессии со стороны Республики Таджикистан уничтожены более 170 жилых домов, здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры и имущество граждан КР.

Так, в приграничных селах Кыргызстана обнаружены многочисленные гильзы от автоматического, крупнокалиберного оружия, фугасы и мины, неразорвавшиеся снаряды и авиационные ракеты, обнаружены траншеи, окопы и другие фортификационные сооружения, возведенные вооруженными силами Республики Таджикистан.

Военнослужащими Таджикистана и многочисленными группами бандформирований целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи, перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны Республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевских конвенций.

При этом военнослужащими Кыргызстана огнестрельное оружие применялось исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности Кыргызстана. Вместе с тем, вооруженными силами и гражданскими лицами Кыргызстана нападения на населенные пункты и другие объекты находящихся на территории Таджикистана не имели место.

По вышеуказанным фактам Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики 29 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото-видео фиксация.


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URL: https://www.vb.kg/400422
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, приграничные конфликты, Таджикистан, уголовная ответственность, Кыргызстан
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