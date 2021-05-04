Милиция круглосуточно патрулирует границу

По состоянию на 4 мая 2021 года ситуация во всех районах и селах Баткенской области находятся под полным контролем сотрудников милиции. В настоящее время обстановка на приграничных территориях спокойная. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, первый заместитель министра внутренних дел КР Суйун

Омурзаков в полном объеме координирует работу 47 следственных групп, которые проводят тщательное и объективное расследование.

"На данный момент уточняется сумма ущерба, пострадавших в селах Кулунду, Максат. Интернациональный, Арка1, Арка-2, Жаштык а также во всех остальных селах приграничные районы Баткенской области. Суйун Омурзаков лично координирует работу следственных групп по объективному расследованию по фактам, таких как, нанесение телесных повреждений, разрушений жилых домов и сооружений, краж в Баткенской области. Милицейские патрули продолжают работать вдоль границы круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность местных жителей", - сообщает МВД.

Автор: Жаннури Кулмамбетова