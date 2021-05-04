Сотрудники МТАСК КР перевели однодневную зарплату

Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР с начала конфликта в Баткенской области всесторонне содействует оперативной перевозке на воздушных суднах. Об этом сообщает пресс-служба МТАСК КР.
По данным ведомства, с 29 апреля по 3 мая 2021 года было осуществлено 6 специальных рейсов. На борту перевозятся военные, врачи, журналисты, члены республиканского штаба которые активно задействованы в восстановлении разрушений. Общее количество перевезенных пассажиров 637.
"Также, как и все остальные госорганы МТАСК КР не остались в стороне по перечислению однодневной заработной платы для пострадавших жителей на кыргызско-таджикской границе совместно с центральным и подведомственными учреждениями при министерстве:
-Центральный аппарат министерства;
-Агентство гражданской авиации;
- ГП Кыргыз автобекети;
- ПИИ Кыргызтранспроект;
- Авиа Институт им. И. Абдраимова;
- ГУ."
Автор: Жаннури Кулмамбетова