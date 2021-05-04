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Сотрудники МТАСК КР перевели однодневную зарплату

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Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР с начала конфликта в Баткенской области всесторонне содействует оперативной перевозке на воздушных суднах. Об этом сообщает пресс-служба МТАСК КР.

По данным ведомства, с 29 апреля по 3 мая 2021 года было осуществлено 6 специальных рейсов. На борту перевозятся военные, врачи, журналисты, члены республиканского штаба которые активно задействованы в восстановлении разрушений. Общее количество перевезенных пассажиров 637.

"Также, как и все остальные госорганы МТАСК КР не остались в стороне по перечислению однодневной заработной платы для пострадавших жителей на кыргызско-таджикской границе совместно с центральным и подведомственными учреждениями при министерстве:

-Центральный аппарат министерства;

-Агентство гражданской авиации;

- ГП Кыргыз автобекети;

- ПИИ Кыргызтранспроект;

- Авиа Институт им. И. Абдраимова;

- ГУ."

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400433
Теги:
Баткенская область, Минтранском, Кыргызстан
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