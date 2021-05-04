Адвокат: Похищенная Айзада Канатбекова была изнасилована перед убийством

Дело о похищении и убийстве 27-летней Айзады Канатбековой направлено в суд. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов.

По его словам, ГУВД закончило расследование уголовного дела, материалы переданы в суд, мама погибшей официально признана потерпевшей. Согласно промежуточному отчету юриста, покойный Замирбек Тенизбаев обвинен в похищении, убийстве и изнасиловании Айзады.

"Да, Айзада была изнасилована, она оказывала сопротивление. Об этом свидетельствует экспертиза, отметившая характерные ссадины и кровоподтеки на ее лице и ногах. Остальные пять участников похищения обвиняются в похищении человека, повлекшем тяжкие последствия. После консультации следователя и прокурора, было решено квалифицировать деяние именно как похищение человека, а не как похищение лица с целью вступления в брак", - рассказал Токтакунов на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что следователь сильно поспешил с направлением дела в суд, так как по нему есть еще множество недоработок. К примеру, не было установлено время смерти Айзады Канатбековой.

Кроме того, по заявлению адвоката, к уголовному делу приобщены фальсифицированные документы о том, что милиция якобы организовала полномасштабные розыскные мероприятия немедленно после похищения.

"Судя по материалам дела, наша милиция не то, что провела все необходимые мероприятия, но и действовала как в кино. К примеру, разослали ориентировку сразу же 5 апреля в день похищения, известив о об этом весь личный состав. Поручено расследование пяти следователям Первомайского РОВД. Уже 6 апреля составлен подробный полномасштабный план по следственным действиям. 6 апреля подключается МВД, создает следственно-оперативную группу, где привлечено 11 следователей и 11 оперативных работников. Но 7 апреля находят тела Айзады и ее похитителя, и тут выясняется, что все эти материалы липа. Всех необходимых мероприятий проведено не было. Надеюсь ГКНБ дадут оценку этим фактам", - выступил юрист.