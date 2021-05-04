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Еще две школы в Бишкеке уходят на карантин

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За последние сутки в столице было выявлено 139 случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.

На 4 мая еще две образовательные организации перешли на онлайн-режим – школы №66 и №93. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, на карантине также пока остаются еще 10 школ: №61, №70, №6, №11, №12, №65, №33, №62, №64 и №88. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Кроме того, дистанционно учатся 32 класса, школы продолжают работу.

Напомним, что накануне 6 столичных школ вернулись с карантина; возобновили учебный процесс в режиме офлайн школы №26, №63, №17, №35, №67 и №24.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400439
Теги:
школа, Бишкек, карантин
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