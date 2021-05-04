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Придание особого статуса Баткенской области: Что предполагает проект закона

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- Оксана Гут
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Проект закона о придании особого статуса Баткенской области в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Жогорку Кенеша. Документ был разработан по поручению президента КР, исходя из необходимости создания действенных условий для социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

2 апреля проект был размещен на официальном сайте правительства Кыргызской Республики для общественного обсуждения.

"С учетом предложений и замечаний, поступивших от общественности, проект закона был доработан и одобрен постановлением правительства Кыргызской Республики от 3 мая 2021 года№ 178 и внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики во внеочередном порядке, как неотложный", - отмечают в кабмине.

Проект закона предполагает:

1. Усиление полномочий полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области и наделение:

- особыми функционально-административными, организационно-распорядительными полномочиями и особым статусом;

- полномочиями по координации деятельности территориальных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами.

2. Создание благоприятных условий для социально-экономического развития региона с:

- образованием Координационного совета, который будет осуществлять мониторинг, оценку и контроль программы развития;

- механизмами льготного финансирования;

- особым порядком формирования бюджета развития области;

- введением особого налогового режима и особого инвестиционного режима, предусматривающего государственные гарантии со стороны Правительства Кыргызской Республики;

- особым режимом осуществления государственных закупок товаров и услуг;

- особым льготным режимом по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Баткенской области;

- передачей коммунальных услуг и расходов на содержание зданий и помещений общеобразовательных организаций и объектов культуры из местных бюджетов в республиканский бюджет, начиная с 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/400440
Теги:
Баткенская область, закон, правительство, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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