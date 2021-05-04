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Россияне в Кыргызстане поучаствовали в "Диктанте Победы"

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- Евгений Денисенко
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Ряд граждан РФ, в том числе военнослужащие Объединенной российской военной базы в Кыргызстане вновь приняли участие во всероссийской и международной акции на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". Этот диктант прошел на базе школы №2 Министерства обороны РФ, на территории военного городка в городе Кант, где расположена входящая в состав ОРВБ российская авиабаза "Кант".

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинен и данный объект, "Диктант Победы" писали здесь 200 школьников, преподавателей и военнослужащих базы.

Такая акция впервые была организована в России в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году "Диктант Победы" прошел уже в 85 регионах РФ и 75 странах на 7,5 тысячи площадок. В Кыргызстане участниками диктанта и тогда стали, в частности, военнослужащие "Канта" и ученики упомянутой школы, числом до 200 человек.

Диктант длился 45 минут, проходил в форме тестирования и включал 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. 20 вопросов посвящались датам, фактам и событиям мирового значения, а чтобы ответить на оставшиеся пять, нужно было знать историю своей малой родины. На каждый вопрос предлагалось по четыре варианта ответа, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Российские военные в Кыргызстане и члены их семей участвуют и в других просветительских, образовательных инициативах РФ. Одна из них - "Географический диктант", организовывавшийся в декабре прошлого года. Цель диктанта - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. В 2020-м участие в этой акции приняли более 23 тысяч военнослужащих, сотрудников соединений и воинских частей Центрального военного округа РФ, свыше 12 тысяч из них – в режиме онлайн. За парты в школе, расположенной на территории авиабазы "Кант", тогда сели не только ее военнослужащие, но и учащиеся, преподаватели этого учебного заведения, а также участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Российская авиабаза "Кант" является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/400446
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан
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