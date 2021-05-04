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Новиков: В приграничных селах восстановлена подача электроэнергии

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- Оксана Гут
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В приграничных селах Баткенской области восстановлена подача электроэнергии и воды. Об этом в соцсетях написал первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его данным, сегодня было проведено оперативное совещание с рабочей группой по восстановлению повреждённой инфраструктуры, разминированию территорий, также восстановлению подачи электроэнергии и обеспечению водой пострадавших населённых пунктов.

"Президентом КР была поставлена первостепенная задача оказать поддержку и обеспечить безопасность граждан. Так, в течение двух дней полностью восстановлена подача электроэнергии, заменены трансформаторные подстанции, установлены новые опоры и линии электропередач. Наряду с этим, в большей части населённых пунктов восстановлена подача воды", - отметил Новиков.

По отдельным участкам работа продолжается. Завершается оценка ущерба в пострадавших населенных пунктах.

"Государственные органы совместно с местными органами власти в ближайшие дни должны завершить все работы, чтобы люди смогли беспрепятственно вернуться в свои дома. Ситуация по Баткенской области находится под постоянным контролем президента КР Садыра Жапарова", - заключил вице-премьер.


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URL: https://www.vb.kg/400449
Теги:
Баткенская область, правительство, приграничные конфликты, Кыргызстан, Артем Новиков, Помощь
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