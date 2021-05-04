Новиков: В приграничных селах восстановлена подача электроэнергии

В приграничных селах Баткенской области восстановлена подача электроэнергии и воды. Об этом в соцсетях написал первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его данным, сегодня было проведено оперативное совещание с рабочей группой по восстановлению повреждённой инфраструктуры, разминированию территорий, также восстановлению подачи электроэнергии и обеспечению водой пострадавших населённых пунктов.

"Президентом КР была поставлена первостепенная задача оказать поддержку и обеспечить безопасность граждан. Так, в течение двух дней полностью восстановлена подача электроэнергии, заменены трансформаторные подстанции, установлены новые опоры и линии электропередач. Наряду с этим, в большей части населённых пунктов восстановлена подача воды", - отметил Новиков.

По отдельным участкам работа продолжается. Завершается оценка ущерба в пострадавших населенных пунктах.

"Государственные органы совместно с местными органами власти в ближайшие дни должны завершить все работы, чтобы люди смогли беспрепятственно вернуться в свои дома. Ситуация по Баткенской области находится под постоянным контролем президента КР Садыра Жапарова", - заключил вице-премьер.