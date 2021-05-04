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Экономическое ведомство КР активизирует участие в интеграции внутри ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Министерствам экономики стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России – необходимо "глубокое вовлечение" в развитие интеграции в Союзе. И – использование всего набора ресурсов, находящихся в их распоряжении.

Так считает член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Об этом он заявил в входе состоявшегося в Казани совещании руководителей данных ведомств

"Главы государств ЕАЭС поставили цель обеспечить опережающее развитие Союза и повысить темпы экономического роста, а значит, создать условия для этого и максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы. Согласно оценкам, заложенным в Основных ориентирах макроэкономической политики на 2021-2022 годы, наши темпы роста могут достигать 5 процентов в год", – считает Сергей Глазьев.

По его мнению, одним из инструментов ускорения экономического роста могут стать совместные программы и проекты в Союзе. Однако открытым остается вопрос источников их финансирования. Министр ЕЭК предложил несколько возможных вариантов: специальные инструменты центральных банков по рефинансированию, бюджет Комиссии, сформированный за счет перечисления экспортных пошлин и других поступлений.

Сергей Глазьев также подчеркнул ключевую роль стратегического планирования в механизме реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года Стратегии-2025."Такое планирование позволит применить комплексный подход к работе, сосредоточить ресурсы на приоритетных направлениях, способных дать наибольшую отдачу при переходе к новому технологическому укладу, и придать ускорение интеграционным процессам в Союзе", - убежден министр ЕЭК.


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URL: https://www.vb.kg/400450
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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