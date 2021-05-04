Жителям Арки нужна денежная помощь для строительства домов

Жители села Арка Лейлекского района Баткенской области нуждаются в денежных средствах на строительство домов. Об этом редакции VB.KG сообщил экс-глава Жаны-Жерского айыл окмоту Саатбек Эгембердиев.

По его словам, деньги пойдут на ремонт, укрепление и строительство домов потерпевших.

- Спасибо людям продуктов питания хватает. Сейчас пострадавшим нужны финансовые средства на строительство ли ремонт своих домов. Поставщики стройматериалов согласились их поставить по своей цене, - сказал он.

Электронный кошелек для оказания помощи: +996778166624

Автор: Жаннури Кулмамбетова