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Жителям Арки нужна денежная помощь для строительства домов

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Жители села Арка Лейлекского района Баткенской области нуждаются в денежных средствах на строительство домов. Об этом редакции VB.KG сообщил экс-глава Жаны-Жерского айыл окмоту Саатбек Эгембердиев.

По его словам, деньги пойдут на ремонт, укрепление и строительство домов потерпевших.

- Спасибо людям продуктов питания хватает. Сейчас пострадавшим нужны финансовые средства на строительство ли ремонт своих домов. Поставщики стройматериалов согласились их поставить по своей цене, - сказал он.

Электронный кошелек для оказания помощи: +996778166624

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400451
Теги:
Баткенская область, граница, строительство
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