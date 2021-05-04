Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?

В связи со сложившейся ситуацией всё больше школ Кыргызстана вновь переходят на дистанционное обучение – в Таласе, в Джалал-Абаде, в Чуйской области.

Прошёл год с того момента, когда миллионы родителей и учеников мира столкнулись с "удалёнкой". И оказалось, что теперь современный смартфон для школьника – это не роскошь, а необходимость. Хороший бюджетный аппарат можно найти в O!Store.

Так же важно снабдить его удобным тарифом. С помощью социального тарифа "Окуучу" от О! ваши школьники смогут подготовиться к финальным экзаменам и завершить учебный год на отлично!

На выбор есть тариф за 95 сомов на 1 неделю или за 285 сомов на 4 недели.

В этих тарифах для учеников есть всё необходимое для обучения и для общения с друзьями – скоростной мобильный интернет, а также:

БЕЗЛИМИТНЫЕ WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и Google Classroom; БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету "O!TV Обучение" в приложении O!TV для онлайн просмотра видеоуроков; БЕСПЛАТНЫЙ доступ в "Мой О!" к разделу "Мектеп" с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками, а также к образовательному онлайн-ресурсу "ЯКласс"; БЕСПЛАТНЫЙ доступ к порталам дистанционного обучения OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg.

Берегите себя, подключайте тариф удалённо в приложении "Мой О!". Для этого школьникам необходимо свидетельство о рождении. Скачайте приложение, зайдите в меню "Тарифы", где вы найдёте категорию "Для обучения". Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Стоимость указана с учетом всех налогов. Все подробности вы можете узнать на сайте o.kg в разделе "Для дистанционного обучения".

Мобильный оператор О! – учимся вместе.