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Таджикистан создал специальный центр по дискредитации Кыргызстана?

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- Виктория Гунгер
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В настоящее время цель Таджикистана - дискредитация Кыргызстана перед странами СНГ и мировым сообществом. Для этого, по нашим данным, при правительстве РТ недавно создан пиар центр по созданию негативного информационного облика нашей республики. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в силовых структурах.

- Для этой цели была нанята целая армия блогеров и людей, работающих под фальшивыми аккаунтами в соцсетях - троллей. То есть, по сути, с поля боя, война перешла в информационную плоскость. Причем работают таджикские "тролли" активно и массово, разжигая порой межнациональную рознь. Вопрос в другом: откуда у Таджикистана столь немалые деньги на раскачку фейков? Складывается впечатление, что кто-то активно помогает соседям в этом направлении, - отметил источник.

Сомневаться в этой информации не приходится. То, что с недавнего времени в соцсетях Кыргызстана активизировались пользователи из Таджикистана, уже заметили многие. Причем они очень агрессивны и атакуют все посты, связанные с информацией, касательно баткенских событий.

Также недавно, 29-30 апреля, появилось видео с массовым прибавлением фальшивых аккаунтов в Instagram.

Судя по всему соседи тщательно приготовились к поливанию грязью нашей страны...


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URL: https://www.vb.kg/400456
Теги:
Интернет, приграничные конфликты, социальные сети, Таджикистан, Кыргызстан, политика
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