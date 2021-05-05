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Стало известно, кто может заменить Суваналиева в Баткенской области

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- Бакыт Басарбек
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Новым полномочным представителем Правительства в Баткенской области с большей долей вероятности станет Арзыбек Бурканов, который ранее был освобожден от должности советника премьер-министра. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правительстве.

По их словам, прежний глава Баткенской области Омурбек Суваналиев был освобожден от этой должности, как человек, который не справился со своими обязанностями.

Стоит отметить, что Омурбек Суваналиев не только упустил ситуацию в области до и во время приграничного конфликта, но и не сумел воспользоваться должным образом своими связями с главой Совбеза России Николаем Патрушевым. Подробнее об этом в завтрашнем материале.


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URL: https://www.vb.kg/400464
Теги:
Баткенская область, Омурбек Суваналиев, назначение, правительство, Кыргызстан
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