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Президент поздравил кыргызстанцев с днем Конституции КР

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

Пресс-служба главы государства приводит текст поздравления:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции!

Первая Конституция независимого Кыргызстана, заложившая основы для формирования демократического и правового государства, была принята ровно 28 лет назад, 5 мая 1993 года. Этот день и сегодня имеет особое символическое значение в истории нашей страны.

За годы независимости, наш Основной закон неоднократно подвергался изменениям и дополнениям, принимались новые редакции.

В этот знаменательный день 5 мая в соответствии с официальными итогами референдума будет подписан Закон Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".

Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество.

Уверен, что Основной закон будет успешно служить интересам нашего народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана.

Дорогие кыргызстанцы, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, стабильности и процветания!".


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URL: https://www.vb.kg/400469
Теги:
Конституция, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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