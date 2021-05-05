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В Узбекистане не будет российских военных баз – Минобороны РУз

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- Бакыт Басарбек
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Минобороны Узбекистана опровергло слухи о скором вводе в страну войск России для создания базы и готовящемся участии узбекских армейских подразделений в акциях за рубежом. При этом в министерстве подчеркнули, что РФ является крупнейшим партнером нашей страны в области поставок вооружения и военной техники, а также в деле обеспечения мира и стабильности в регионе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Эта информация стала распространяться после визита в Узбекистан министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В частности, некоторые эксперты выражали свои опасения перед возможным введением российских войск в Узбекистан в рамках стратегического партнерства, а также вмешательством Узбекистана в военные конфликты России. Также некоторые спикеры высказывали предположения о возможной отрицательной оценке внешней политики Узбекистана со стороны западных стран в контексте сближения с РФ, подчеркивали, что в стране многие недовольны усилением влияния России.

В Минобороны заявили, что "все эти опасения абсолютно беспочвенны и не имеют под собой логических обоснований. Муссирование слухов о возможном вводе российских войск в Узбекистан, а также о возможном вмешательстве Узбекистана в военные конфликты России являются безосновательными".

Согласно 10 пункту Оборонной доктрины в Узбекистане запрещено:

  1. размещение иностранных военных баз и объектов
  2. участие Вооруженных Сил в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом
.

В министерстве также подчеркнули, что опасения по поводу возможных отрицательных оценок внешней политики Узбекистана со стороны западных стран, недовольство в связи с усилением влияния России на Узбекистан и требования о необходимости усиления сотрудничества с Европейским Союзом также не обоснованы. Сегодня сотрудничество республики как с Российской Федерацией, так и со странами Европы, Центральной и Южной Азии, США выстраиваются на принципах доверия, равноправия, взаимного уважения и учета интересов.

"Необходимо открыто и честно признать, что на сегодня Россия остается крупнейшим партнером в области поставок Вооруженным Силам Узбекистана вооружения и военной техники в целях обеспечения мирной жизни населения Узбекистана, а также обеспечения мира и стабильности в регионе. Из этого следует резюме: налаживание тесного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран в данной сфере является логическим продолжением внешней политики Узбекистана, а тенденциозные толки о различных последствиях этого сотрудничества для Узбекистана являются беспочвенными", – заключили в Минобороны.


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URL: https://www.vb.kg/400470
Теги:
Министерство обороны, Россия, Узбекистан, армия
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