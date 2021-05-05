Как изменится исполнительная власть в Кыргызстане?

В ближайшее время нужно построить новую модель исполнительной власти. Об этом Садыр Жапаров заявил в своем послании к народу КР.

Он отметил, что в кратчайшие сроки необходимо пересмотреть и кардинально реформировать работу государственного аппарата, а также построить новую модель системы исполнительной власти, которая будет профессионально служить общественным интересам.

По его словам, будет образован блок управления по четырем направлениям исполнительной власти: