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Как изменится исполнительная власть в Кыргызстане?

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- Виктория Гунгер
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В ближайшее время нужно построить новую модель исполнительной власти. Об этом Садыр Жапаров заявил в своем послании к народу КР.

Он отметил, что в кратчайшие сроки необходимо пересмотреть и кардинально реформировать работу государственного аппарата, а также построить новую модель системы исполнительной власти, которая будет профессионально служить общественным интересам.

По его словам, будет образован блок управления по четырем направлениям исполнительной власти:

  1. Кабмин организует бесперебойное и эффективное функционирование всех государственных служб, обеспечивающих условия для нормальной жизни людей.
  2. Совет Безопасности координирует структуры, ответственные за обеспечение безопасности и действия в кризисных ситуациях.
  3. Система управления развитием страны создается на базе Национального совета по устойчивому развитию и его секретариата. Эта структура работает под непосредственным руководством президента.
  4. Будет сформирован отдельный блок по развитию национальной культуры, науки и образования, переидентификации кыргызского общества и взаимодействию с кыргызскими диаспорами за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/400474
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, политика, власть
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