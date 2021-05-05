Как изменится исполнительная власть в Кыргызстане?

В ближайшее время нужно построить новую модель исполнительной власти. Об этом Садыр Жапаров заявил в своем послании к народу КР.
Он отметил, что в кратчайшие сроки необходимо пересмотреть и кардинально реформировать работу государственного аппарата, а также построить новую модель системы исполнительной власти, которая будет профессионально служить общественным интересам.
По его словам, будет образован блок управления по четырем направлениям исполнительной власти:
- Кабмин организует бесперебойное и эффективное функционирование всех государственных служб, обеспечивающих условия для нормальной жизни людей.
- Совет Безопасности координирует структуры, ответственные за обеспечение безопасности и действия в кризисных ситуациях.
- Система управления развитием страны создается на базе Национального совета по устойчивому развитию и его секретариата. Эта структура работает под непосредственным руководством президента.
- Будет сформирован отдельный блок по развитию национальной культуры, науки и образования, переидентификации кыргызского общества и взаимодействию с кыргызскими диаспорами за рубежом.