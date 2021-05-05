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Жапаров про экономику: Решения должны приниматься быстро и оперативно

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- Бакыт Басарбек
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Для обеспечения экономического роста в Кыргызстане необходимо реализовать несколько задач. Об этом сегодня на церемонии подписания новой Конституции заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, одно из важных условий антикризисной политики – решения должны приниматься быстро и оперативно.

"Первая задача – необходимо повысить приток инвестиций в страну и увеличить объемы экспорта. Одна из важнейших задач Правительства и Национального банка – обеспечение экономики капиталом.

Вторая задача – не допустить изоляции нашей страны. Для этого есть два условия: первое носит экономический характер, необходимо обеспечить свободное перемещение товаров со странами – основными торговыми партнерами. Второе условие – вакцинация. Если мы не проведем вакцинацию населения, это станет проблемой, препятствующей перемещению граждан в условиях пандемии.

Третья задача Правительства – не допустить роста цен на продовольственные продукты. Правительство должно решить вопрос обеспечения населения социально значимыми товарами и в срочном порядке урегулировать цены!

Требую, чтобы кабинет министров работал круглосуточно в режиме чрезвычайной ситуации! Я также требую от местных властей работать в условиях антикризисного режима", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/400476
Теги:
Конституция, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
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