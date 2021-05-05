Президент про реформу армии: Мы перейдем к созданию "народных дружинников"

Нам нужны серьезные изменения в Вооруженных Силах. Это можно назвать реформой вооруженный сил и она включает в себя два основных направления. Об этом сегодня на церемонии подписания новой Конституции заявил президент КР Садыр Жапаров.

"Нам необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.

С другой стороны, мы перейдем к созданию "народных дружинников". Эта система обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений", - сказал глава государства.