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Президент про реформу армии: Мы перейдем к созданию "народных дружинников"

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- Бакыт Басарбек
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Нам нужны серьезные изменения в Вооруженных Силах. Это можно назвать реформой вооруженный сил и она включает в себя два основных направления. Об этом сегодня на церемонии подписания новой Конституции заявил президент КР Садыр Жапаров.

"Нам необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.

С другой стороны, мы перейдем к созданию "народных дружинников". Эта система обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/400477
Теги:
реформы, армия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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