В Баткенской области назначены новые акимы районов

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов подписал распоряжения, согласно которым назначены новые акимы в районах Баткенской области. Также назначен новый заместитель полномочного представителя правительства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

- Жоробаев Учкунбек Иманалиевич назначен главой государственной администрации - акимом Баткенского района Баткенской области КР.

- Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович назначен главой государственной администрации - акимом Лейлекского района Баткенской области КР.

- Шакиров Кутпидин Абдырахманович назначен главой государственной администрации - акимом Кадамджайского района Баткенской области КР.

- Ташбалтаев Абдирашит Каримович назначен заместителем полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области КР.