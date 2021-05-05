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В Баткенской области назначены новые акимы районов

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов подписал распоряжения, согласно которым назначены новые акимы в районах Баткенской области. Также назначен новый заместитель полномочного представителя правительства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

- Жоробаев Учкунбек Иманалиевич назначен главой государственной администрации - акимом Баткенского района Баткенской области КР.

- Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович назначен главой государственной администрации - акимом Лейлекского района Баткенской области КР.

- Шакиров Кутпидин Абдырахманович назначен главой государственной администрации - акимом Кадамджайского района Баткенской области КР.

- Ташбалтаев Абдирашит Каримович назначен заместителем полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области КР.


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URL: https://www.vb.kg/400479
Теги:
Баткенская область, назначение, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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